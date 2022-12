(mr). Bekommt Schauspielerin Maria Furtwängler ihr erstes Weihnachtspaket? Nein! Die 56-Jährige steht aktuell für einen neuen “Tatort” (“Geisterfahrt”, ARD) als Polizistin Charlotte Lindholm vor der Kamera. Der historische Brandshof, kurz vor den Neuen Elbbrücken, ist als Polizeidirektion Göttingen umfunktioniert. Streifenwagen und Fahrzeuge des fiktiven Paketdienstes DDP stehen mit TV-Kennzeichen GÖ (Göttingen) am Brandshofer Deich. Die gedrehte Szene: Ein Paketdienstmitarbeiter (gespielt von Adrian Djokić) trägt einen großen Karton in den Händen, stößt mit Kommissarin Charlotte Lindholm im Eingangsbereich zusammen. Das Signatur-Pad fällt zu Boden. Offenbar ist das Paket nicht für sie, daher kommen Gerichtsmediziner Nick Schmitz (Daniel Donskoy) und Kommissarin Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) aus dem Gebäude heraus und nehmen das Paket an.

Die Filmklappe für den neuen „Tatort“ mit dem Arbeitstitel „Geisterfahrt“.

Der neue “Tatort” hat es in sich: es geht um eine schwere Unfallkatastrophe mit einem Paketdienstwagen mit Toten und vielen Verletzten mitten in der Altstadt von Göttingen – tragisches Unglück oder gezielte Amokfahrt eines Kurierfahrers? Vor dieser Frage stehen die Kommissarinnen Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) und Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) in ihrem neuen Fall. An der Seite der beiden Hauptdarstellerinnen Furtwängler und Kasumba spielen unter anderem Luc Feit, Jonas Minthe, Roland Wolf, Wiebke Puls und Bibiana Beglau. Regie führt Christine Hartmann. Im neuen “Tatort” geht es um die Frage: war es eine Amokfahrt? Aber aus welchem Motiv sollte der Kurierfahrer diese schreckliche Tat begangen haben? Um das zu klären, tauchen Charlotte Lindholm und Anaïs Schmitz ein in die Welt der Niedriglohnarbeiter: Der Fahrer war für einen Paketdienst unterwegs. Dieser bestreitet jede Verantwortung und verweist auf einen Subunternehmer.

Gedreht wird noch bis 14. Dezember, Produzentin ist Iris Kiefer, als Kameramann fungiert Peter Nix. Gedreht wird unter anderem in Groß Flottbek, Rothenburgsort und Altona. Ein Sendetermin steht noch nicht fest. Am Montag (12. Dezember) dreht das Filmteam nach Informationen der Hamburger Allgemeinen Rundschau noch am Brandshof in Hamburg-Rothenburgsort, bevor es dann in die Innenstadt von Göttingen geht.