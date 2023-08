(ha/ds). Der Weltrekord ist geglückt: Beim großen „Back to Hogwarts“-Event anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Harry-Potter-Bücher in Deutschland versammelten sich am vergangenen Sonnabend 4.453 als Harry Potter verkleidete Fans auf dem Hamburger Rathausmarkt. Das teilen die Veranstalter mit.

Ein Meer von schwarzen Zauberumhängen schien den Rathausmarkt für diesen Nachmittag in eine Außenstelle der Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei zu verwandeln. „Dank der überwältigenden Beteiligung der Fans hat Hamburg seinem Ruf als ‚Home of Harry Potter‘ in Deutschland alle Ehre gemacht“, sagt Renate Herre, Verlegerin des Carlsen Verlags, im Namen der Veranstalter.

Insgesamt zählten die Veranstalter – der Carlsen Verlag, Warner Brothers Discovery, die Show „Harry Potter und das verwunschene Kind“, Audible und der Hörverlag – etwa 10.000 Menschen – mit und ohne Kostüme – auf der Eventfläche des großen Jubiläums. Mit einem Programm der Extraklasse boten sie den Besuchern einen erlebnisreichen Nachmittag rund um den Weltrekord:

Die Moderatorinnen Jana Riva und Madita van Hülsen, beide bekennende Harry-Potter-Aficionadas, ließen mit Gästen auf der großen Bühne die einmalige Erfolgsgeschichte von Harry Potter in Deutschland bis heute Revue passieren. Sie sprachen dazu mit Carlsen-Verlegerin Renate Herre sowie „Ron“ und „Ron“: Max Felder, deutsche Synchronstimme von Ron Weasley in den beliebten Warner Bros. Pictures Kinofilmen, und Sebastian Witt, Darsteller des Ron Weasley im Showhighlight „Harry Potter und das verwunschene Kind“. Rufus Beck, Sprecher aller Harry-Potter-Bände, elektrisierte den gesamten Rathausmarkt mit seiner Stimmenvielfalt und katapultierte das Publikum mit atemberaubenden Lesungen in die Welt von Hogwarts. Absolut faszinierend war die Performance des „Wand Dance“ durch mit Darsteller*innen aus „Harry Potter und das verwunschene Kind“ – und wie mit Flohpulver herbeigehext stand als Überraschungsgast plötzlich Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher auf der Bühne, begeistert und stolz darauf, dass die Stadt an diesem Nachmittag von unvergesslichem Harry-Potter-Zauber erfüllt war. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister: „In der vielfältigen Theater-Metropole Hamburg ist ‚Harry Potter und das verwunschene Kind‘ eine besondere Produktion. Die Begeisterung für Harry Potter ist auf dem Rathausmarkt deutlich spürbar. Ich gratuliere zum Weltrekord und wünsche allen Fans weiterhin viel Freude und Faszination in der Welt der Magie.“

Hintergrundinfos zum Weltrekord:

Mehr als 997 Personen mit Zauberumhang, Brille und Blitznarbe auf der Stirn waren nötig, um die aktuelle Rekordmarke zu knacken. Der Weltrekord wurde unter Aufsicht vom REKORD-INSTITUT für DEUTSCHLAND (RID) aufgestellt und offiziell beurkundet.

Allein in der „Weltrekord-Zone“ wurden 1.758 Teilnehmer gezählt und als offizieller neuer Weltrekord anerkannt. Dieser Bereich musste den Regeln des Rekordinstituts zufolge abgegrenzt sein, um eine exakte Zahl zu ermitteln. Die Fläche reichte jedoch bei weitem nicht aus. Tatsächlich befanden sich auf dem gesamten Rathausmarkt mindestens 4.453 Personen im rekordtauglichen Harry Potter-Kostüm, was die Veranstalter aufgrund der Menge der ausgegebenen Teilnahmearmbänder feststellen konnten.

Große Event-Fläche mit Harry-Potter-Highlights für alle

Mit vielfältigen Aktivitäten und Überraschungen auf einer großen Eventfläche rund um die Bühne boten mehrere Unternehmen allen Besuchern des Rathausmarktes die Möglichkeit, in die magische Welt von Hogwarts einzutauchen: Zu entdecken waren unter anderem einzigartige Foto-Möglichkeiten, wie etwa die berühmte Szene des Zauber-Duells zwischen Harry Potter und seinem Widersacher Lord Voldemort aus dem Warner Brothers Kinofilm “Harry Potter und der Zauberkelch”.

Zudem konnten die Besucher Teil der Harry Potter Hörbücher werden. Sie konnten eine Stimme aus einer ausgewählten Hörprobe auswählen und diese Person selbst einsprechen. Das Ergebnis konnten die Besucher mit nach Hause nehmen. Die offiziellen Urkunden für die Teilnehmer am magischen Geschehen waren nicht nur vor Ort, sondern auch in umliegenden Buchhandlungen abzuholen.

25 Jahre Harry-Potter-Magie – Zur Geschichte

1998, ein Jahr nach der englischen Originalausgabe, erschien „Harry Potter und der Stein der Weisen“ von J.K. Rowling in Deutschland. Mit diesem ersten von insgesamt sieben Büchern nahm eine Erfolgsgeschichte ohnegleichen ihren Anfang. Die Bücher über den jungen Zauberlehrling und seinen mächtigen Widersacher Lord Voldemort sind bis heute in 85 Sprachen veröffentlicht und weltweit über 600 Millionen Mal verkauft. Die Hörbücher, international lizenziert von Pottermore Publishing, wurden bisher bei Audible über eine Milliarde Stunden lang angehört. Die Kinofilme erreichten Zuschauerrekorde und spielten weltweit über sieben Milliarden US-Dollar ein. Auf internationalen Bühnen – u. a. in London, New York, Tokio und Hamburg – bezaubert die Weitererzählung der Geschichte mit „Harry Potter und das verwunschene Kind” unzählige Theaterbesuchende. Für Fans auf der ganzen Welt sind Harry, Ron, Hermine und ihre Freund*innen an der Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei Wegbegleiter*innen und Vorbilder im Zeichen von Liebe und Mut, Solidarität und Toleranz. 25 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Buches ist die magische Welt von Harry Potter attraktiv wie nie und die Faszination des Zauberlehrlings ungebrochen.