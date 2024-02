(ha/mr). Dank einer aufmerksamen Zeugin konnten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in der vergangenen Nacht drei Männer vorläufig festnehmen. Diese sollen zuvor versucht haben, in eine Fahrschule sowie einen Frisörsalon einzubrechen.

Eine Anwohnerin alarmierte die Polizei, nachdem sie verdächtige Geräusche aus Richtung der Möllner Landstraße wahrgenommen hatte. Beim Eintreffen der ersten Funkstreifenwagen flüchteten die mutmaßlichen Einbrecher. Einsatzkräften gelang es jedoch, das Trio wenig später auf einem nahegelegenen Garagenhof zu stellen und vorläufig festzunehmen.

Bei den Durchsuchungen der beiden 28- und 34-jährigen serbischen und des 32-jährigen mazedonischen Tatverdächtigen sowie der Absuche des Fluchtweges entdeckten die Beamtinnen und Beamten mutmaßliches Aufbruchswerkzeug und stellten dieses sicher. Das zuständige Einbruchsdezernat (LKA 162) hat die Ermittlungen übernommen.

Die zwei Serben wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen entlassen, der 32-jährige Mazedonier dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Hinweis der Hamburger Allgemeinen Rundschau:

Gemäß der Richtlinien des Deutschen Presserates heben wir in unseren Berichten (insbesondere bei Polizeimeldungen) die Nationalität einer Person nicht hervor. Im Pressekodex heißt es: „Niemand darf wegen seines Geschlechts, einer Behinderung oder seiner Zugehörigkeit zu einer ethnischen, religiösen, sozialen oder nationalen Gruppe diskriminiert werden.“



Richtlinie 12.1 – Berichterstattung über Straftaten (gültig seit 22.03.2017)

In der Berichterstattung über Straftaten ist darauf zu achten, dass die Erwähnung der Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu ethnischen, religiösen oder anderen Minderheiten nicht zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung individuellen Fehlverhaltens führt. Die Zugehörigkeit soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte.

Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau benennt das Kind beim Namen. Wenn ein Täter aus Afghanistan, der Türkei oder beispielsweise Pakistan kommt, wird es so auch erwähnt. Schließlich erwähnen wir auch, aus welchem Teil Deutschlands oder Stadtteil Hamburgs ein deutscher Straftäter kommt.