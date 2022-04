(ha). Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Stellingen wurde gestern Morgen ein 13-jähriger Junge auf dem Weg zur Schule schwer verletzt. Der Verkehrsunfalldienst Innenstadt/West (VD 2) übernahm die Ermittlungen. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 57-jährige Frau mit einem Kleinwagen die Volksparkstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts. An der Kreuzung Kieler Straße überquerte der 13-Jährige bei Grünlicht zeigender Ampel die Fahrbahn, als es zum Verkehrsunfall kam.

Durch die Kollision wurde der 13-Jährige schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er Schürfwunden sowie eine Verletzung am Ohr. Der Junge wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr besteht nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Nebenfahrbahn „An der Alster“ wird zur Fahrradstraße

Symbolfoto: Fahrräder sind an einem Geländer an einer Straße angeschlossen. Foto: FoTe-Press

(ha). Nun steht es fest: Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) wird im Auftrag der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM) die Nebenfahrbahn der Straße „An der Alster“ (St. Georg) zu einer Fahrradstraße umbauen. Damit folgt die BVM einem Beschluss des Bezirks Hamburg-Mitte sowie dem Wunsch des Stadtteilbeirats St. Georg. Der Auftrag umfasst die gesamte Strecke vom Ferdinandstor bis zum Schwanenwik.

Bis zu 14.000 Radfahrende täglich

Der Fahrradweg an der Alster ist einer der beliebtesten Fahrradstrecken in Hamburg. An Spitzentagen wurden hier bis zu 14.000 Radfahrende gezählt. Immer mehr Radfahrende nutzen auch die östliche Nebenfahrbahn auf der Seite der Hotels. Der Stadtteilbeirat St. Georg hatte seit mehreren Jahren auf Konfliktsituationen zwischen den Verkehrsteilnehmenden auf der östlichen Nebenfahrbahn An der Alster hingewiesen und eine Verbesserung der Verkehrssicherheit sowie der Aufenthaltsqualität erbeten. Die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte hatte den Umbau der abgetrennten Nebenspur zwischen dem Hotel Atlantic bis kurz hinter der Schmilinskystraße zur Fahrradstraße daraufhin in der Bezirksversammlung im Februar 2021 mit großer Mehrheit beschlossen und die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende um Prüfung gebeten, die nun abgeschlossen ist:

Die Straße an der Alster soll ab Mitte dieses Jahres in einer Vorabmaßnahme zur Fahrradstraße umgebaut werden und damit kurzfristig zur Verbesserung des Radverkehrs beitragen. Diese Vorabmaßnahme soll ab Mitte 2022 umgesetzt werden. Zwischen dem Ende der Nebenfahrbahn bis zur Baustelle an der Hohenfelder Bucht wird außerdem ein geschützter Radweg eingerichtet. Ferner wird der Zwei-Richtungs- Radweg auf der Alsterseite im Bereich Lohmühlenstraße verbreitert. Für die Vorabmaßnahme entfallen insgesamt drei Parkstände, die Grünflächen und Bäume werden nicht berührt.

Den ganzen Artikel lesen Sie hier…