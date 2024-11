(ha/mr). Am kommenden Sonntag, dem 3. November 2024, werden die Ottenser Hauptstraße und die Neue Große Bergstraße im Stadtteil Altona wieder zur „blauen Meile“! Gefeiert wird an diesem Tag der siebte Altonaer Blaulicht- und Ehrenamtstag, bei dem Besucherinnen und Besucher von 13 bis 18 Uhr Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste und viele ehrenamtliche Organisationen hautnah erleben können. Für Jung und Alt wird es jede Menge Mitmachaktionen, Vorführungen und Infostände geben, die spannende Einblicke in die wichtige Arbeit der Helferinnen und Helfer geben.

Besonders für die jüngsten Gäste gibt es viel zu entdecken, darunter das Erkunden von Großfahrzeugen von Feuerwehr, THW oder beispielweise Polizei. Zudem gibt es die Möglichkeit, im Rettungswagen, Löschwagen oder in einem Streifenwagen selbst am Steuer zu sitzen. Studierende des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) und das Altonaer Kinderkrankenhaus bieten zudem eine „Teddyklinik“ an, in der Kinder ihre Kuscheltiere verarzten lassen können. Außerdem wird es einen Graffiti-Workshop vom Jugendkunsthaus Esche geben und mit dem Museumshafen Övelgönne können kleine Bötchen gebaut und Seemannsknoten geübt werden.

Der WEg zum siebten Blaulichttag lohnt gleich doppelt: der Aktionstag wird durch einen verkaufsoffenen Sonntag in Altona begleitet. Mehrere Geschäfte wie das Mercado laden zum Bummeln ein. Für Kinder gibt es ein buntes Programm mit Walking Acts, Vorführungen und Mitmachangeboten.

Zum Ausklang des Tages findet um 18 Uhr ein Laternenumzug statt, wie der Veranstalter mitteilt. Startpunkt ist der Goetheplatz, von wo aus es entlang der Ottenser Hauptstraße in Richtung Sportplatz des FC Teutonia Ottensen geht. Der Umzug wird musikalisch vom Itzehoer Spielmannszug begleitet.

Wann?

Sonntag, 3. November 2024 von 13 bis 18 Uhr

Wo?

Spritzenplatz, Ottenser Hauptstraße, Bahnhof Altona, Neue Große Bergstraße & Goetheplatz

Eintritt?

Kostenfrei