(ha). Unter Federführung des Bezirksamts Hamburg-Mitte hat die Task Force Billstraße heute (6. Februar) erneut Nachkontrollen in dem Straßenzug im Industriegebiet Billbrook/ Rothenburgsort durchgeführt. Im Mittelpunkt des Einsatzes standen dabei Grundstücke und Betriebsstätten, die bereits während der vier Verbundeinsätze im Jahr 2023 kontrolliert wurden.

Am Einsatz waren neben dem bezirklichen Kontrolldienst, der zentralen Leitstelle Schwarzarbeitsbekämpfung und dem Gesundheitsamt des Bezirksamtes Hamburg-Mitte auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Wirtschaftsbehörde, des Landesbetriebs Immobilienmanagement und Grundvermögen, dem Amt für Arbeitsschutz sowie der Polizei, der Feuerwehr und des Hauptzollamtes beteiligt.

Bei den vierstündigen Kontrollen stellten die Mitarbeitenden fest, dass viele der 18 überprüften Grundstücke bereits den Maßnahmen und Auflagen folgen. Insbesondere die gewerblichen Zimmervermietungen sowie einzelne Verkaufsstellen des Einzelhandels wurden zurückgebaut oder bereits gänzlich abgerissen. Bei den Kontrollen wurde weiterhin bekannt, dass Arbeitsmittel unzulässigerweise und ungeprüft genutzt werden, in Teilen wurden die Arbeitsmittel versiegelt – auch hierzu wird es erneute Nachkontrollen geben. Zudem wurden an einem Gelände die unerlaubte Lagerung von Kühlmitteln (FCKW) an einem Kühlschrank aufgedeckt, hierzu wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zusätzlich wurde ein unangemeldeter Gewerbebetrieb entdeckt.

Noch in dieser Woche finden Gespräche des Bezirksamtsleiters mit Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern aus der Billstraße statt. Ziel dieser Gespräche ist es, deren im Industriegebiet nicht genehmigungsfähigen Betriebe möglicherweise an andere Standorte in Hamburg zu verlagern.

Ex-Tatort Kommissar Charles Brauer beim achten Hamburger Hafentalk

Moderator Thorsten Laussch und Schauspieler Charles Brauer, der bei uns in Hamburg als Peter Brockmöller von 1984 bis 2001 im „Tatort“ zu sehen war, beim achten Hafentalk an den Landungsbrücken. Foto: FoTe Press

(mr). So einen hochrangigen Promi-Auflauf hat es lange nicht gegeben: am gestrigen Sonntag, dem 28. Januar, kam es zum ersten Hamburger Hafentalk dieses Jahres. Im Blockbräu an den Landungsbrücken standen Schauspielerin Johanna Christine Gehlen, Schauspieler Charles Brauer sowie Schauspieler Götz Otto Rede und Antwort. Durch den Talk führte Thorsten Laussch (Hamburg 1) und sorgte mehrfach für Lacher und erstaunte Zuhörer. Zu den Gesprächsgästen gehörte auch Heidrun von Gössel, bekannte TV-Ansagerin vom NDR.

Charles Brauer war jahrelang zusammen mit Manfred Krug Ermittler im Hamburger „Tatort“ (ARD), der in der Hansestadt gedreht wurde. Charles Brauer ermittelte als Polizist Peter Brockmöller von 1984 bis 2001. Aktuell steht der 88-Jährige mit dem Stück „Dienstags bei Morrie“ auf der Bühne des Ernst Deutsch Theaters in Hamburg.

