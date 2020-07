(mr). Das leidige Thema Pfandbon. Wie oft hat Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau schon darüber berichtet, dass Kunden an der Kasse abserviert werden, weil sie einen Bon aus vergangenen Wochen, Monaten oder gar Jahren abgeben und quasi um ihr Pfandgeld geprellt werden. Kürzlich ist es wieder zu so einem Vorfall gekommen. Der Ort: Die Lidl-Filiale am Hübbesweg im Stadtteil Hamm.

Bon aus Februar 2020 in Geldbörse gefunden

„In meiner Geldbörse hatte ich noch einen Pfandbon vom Februar 2020. Der Kassierer sagte mir, dass er nicht mehr gĂĽltig sei“, sagt Ulf ThieĂźen (Name geändert). Der Kunde bleibt hartnäckig, klärt den Verkäufer auf und sagt, dass er drei Kalenderjahre Zeit habe, den Pfandbon in der Filiale einzulösen. Einzige Bedingung: der Pfanbon muss lesbar sein, darf also nicht durch Sonnenlicht verblichen sein. Es nĂĽtzt nichts, der Verkäufer bleibt hart und nimmt den Bon nicht an.

Der Kassierer klingelt, der stellvertretende Filialleiter wird gerufen und kommt zur Kasse. Die Kunden wollen ins Wochenende – die sind froh, wenn sie wieder mit ihrem Einkauf drauĂźen sind. Ulf ThieĂźen nimmt allerdinfs den Kassiere in Schutz: „Nicht jeder Kassierer kennt sich mit dieser Grundsätzlichkeit aus. Es arbeiten dort auch zum Teil Minijobber.“

Nun dachte er sich, kommt der Filialleiter oder sein Stellvertreter. Der wird dem Kassierer jetzt sicherlich sagen, wie es rechtlich aussieht und wird anstandslos den Pfandbon manuell eintippen. In sämtlichen Stellenangeboten als Filialleiter von Lidl heiĂźt es schlieĂźlich zu den Voraussetzungen: „Abgeschlossene kaufmännische oder gewerbliche Ausbildung sowie Erfahrung im Lebensmitteleinzelhandel„.

„Gib den Bon manuell ein, damit der Kunde glĂĽcklich ist”

„Während der Ausbildung lernt man so etwas ja gleich in den ersten Stunden in der Berufsfachschule“, denkt sich Ulf ThieĂźen. Falsch gedacht. Der stellvertretende Filialleiter sagt ebenfalls, dass der Pfandbon innerhalb von vier Wochen eingelöst werden mĂĽsse und der somit nicht mehr gĂĽltig ist.

“Gib den Bon manuell ein, damit der Kunde glĂĽcklich ist”, sagt er zu dem Kassierer. “Sie brauchen gar nicht zu versuchen, mit mir zu diskutieren. Ich weiĂź, dass der Bon abgelaufen ist. Da können Sie auch googeln wie Sie wollen”, sagt der stellvertretende Filialleiter lapidar zum Kunden. Diese Aussage ist natĂĽrlich falsch. Â

Bon ist drei Kalenderjahre gĂĽltig

Ein Pfandbon ist drei Jahre (Kalenderjahre!!!) gültig §195 BGB in Verbindung mit §199. Sollten Sie laut Ihrer individuellen AGB diese Frist verkürzen, was keinen dauerhaften Bestand hätte, so müsste es auf dem Bon stehen mit der Frist. Oder an dem Automaten müsste ein solcher Vermerk stehen.

Lidl ist gesetzlich dazu verpflichtet, Pfandbons in diesem Zeitraum anzunehmen. Warum klappt es in der Filiale am HĂĽbbesweg nicht?

„Kundenzufriedenheit steht fĂĽr uns an oberster Stelle. Daher erhalten unsere Kunden den Pfandbetrag immer ausbezahlt, auch wenn der Pfandbon zu einem späteren Zeitpunkt eingelöst werden sollte“, teilt Isabel Lehmann, Pressestelle Lidl Deutschland mit und erklärt auch gleich, warum ein Bon nicht einfach so an der Kasse abgezogen werden kann. „Aus abrechnungstechnischen GrĂĽnden wird der Pfandbon innerhalb von 60 Tagen (dies ist die ĂĽbliche Einlösedauer) im Kassensystem vorgehalten. Ist der Pfandbon älter, wird nach der Eingabe eine Fehlermeldung an der Kasse angezeigt. In diesem Fall fĂĽhrt unser Filialpersonal das Auszahlen des Pfandbetrages manuell aus“, teilt Isabel Lehmann weiter mit.

In einem weiteren Schreiben des Unternehmens heiĂźt es: „Unsere Mitarbeiter aus der betroffenen Filiale wurden bereits nachgeschult und wĂĽrden sich gerne persönlich fĂĽr die Unannehmlichkeiten bei Ihrem nächsten Besuch in unserer Filiale entschuldigen.“

Sie haben auch Ärger mit Behörden oder einem Geschäft? Wir helfen, diese Fälle publik zu machen. Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf: redaktion@hamburger-allgemeine.de.