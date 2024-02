(ha). Am 6. Februar 2024 gegen 9:36 Uhr fuhr ein 35-jähriger Mann mit einer Regionalbahn von Bremen nach Hamburg-Harburg und legte im Rahmen der Fahrausweiskontrolle ein Deutschlandticket vor. Da er sich gegenüber der Zugbegleiterin nicht mit einem amtlichen Dokument ausweisen konnte (wie es Vorschrift ist), wurde die Bundespolizei zur Identitätsfeststellung hinzugezogen.

Der syrische Staatsangehörige händigte der Streife ein Dokument mit Personalien aus, aus dem hervorging, dass der Mann nicht der rechtmäßige Inhaber des Deutschlandtickets war. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Bundespolizisten fest, dass der Tatverdächtige mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde.Die Bundespolizei teilt dazu mit: „Der wegen Erschleichens von Leistungen Gesuchte hat seit Anfang Oktober 2021 eine Geldstrafe in Höhe von 720 Euro nicht bezahlt und muss noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen verbüßen.“ Der abermals wegen der Straftat „Erschleichen von Leistungen“ Gesuchte hatte seit Mitte April 2022 eine Geldstrafe von 480 Euro nicht bezahlt und muss nun noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen verbüßen.

Der Mann wurde dem Bundespolizeirevier Hamburg-Harburg zugeführt. Da er die haftbefreienden Beträge nicht aufbringen konnte, wurde der 35-Jährige einer Haftanstalt zugeführt. Zudem wurde gegen den Mann ein weiteres Strafverfahren wegen des Verdachts des Betruges eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Weitere Meldungen aus der Kategorie Blaulicht-Report finden Sie hier.

Hinweis der Hamburger Allgemeinen Rundschau:

Gemäß der Richtlinien des Deutschen Presserates heben wir in unseren Berichten (insbesondere bei Polizeimeldungen) die Nationalität einer Person nicht hervor. Im Pressekodex heißt es: „Niemand darf wegen seines Geschlechts, einer Behinderung oder seiner Zugehörigkeit zu einer ethnischen, religiösen, sozialen oder nationalen Gruppe diskriminiert werden.“



Richtlinie 12.1 – Berichterstattung über Straftaten (gültig seit 22.03.2017)

In der Berichterstattung über Straftaten ist darauf zu achten, dass die Erwähnung der Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu ethnischen, religiösen oder anderen Minderheiten nicht zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung individuellen Fehlverhaltens führt. Die Zugehörigkeit soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte.

Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau benennt das Kind beim Namen. Wenn ein Täter aus Afghanistan, der Türkei oder beispielsweise Pakistan kommt, wird es so auch erwähnt. Schließlich erwähnen wir auch, aus welchem Teil Deutschlands oder Stadtteil Hamburgs ein deutscher Straftäter kommt.