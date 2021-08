(ha). In langjährigen Beziehungen macht sich früher oder später eine gewisse Routine bemerkbar. Daher ist es umso wichtiger, die Liebe auch im Alltag zu beflügeln und die Beziehung ausreichend zu pflegen. Wir gehen in unserem heutigen Artikel auf die Geheimnisse einer erfüllten Langzeitbeziehung ein und verraten, wie sich die Gefühle neu beleben lassen.

Der Partner benötigt ausreichend Aufmerksamkeit

Viele Paare führen im Alltag kein wirkliches Miteinander mehr und widmen der Beziehung keine Aufmerksamkeit mehr. Daher ist es wichtig, sich trotz Job und Freunden auch dem Partner wieder vermehrt zuzuwenden. Idealerweise wird regelmäßige Paarzeit eingeplant, die nur dem Lieblingsmenschen allein gehört. Glückliche Vergebene teilen ihre Wertschätzung auch nach vielen Jahren noch mit und nehmen aktiv am Leben ihres Partners teil. Daher ist es unverzichtbar, dass beide Seiten einander zuhören und ihren Lieblingsmenschen auch in schwierigen Zeiten auffangen. Paare sollten daher nie verlernen, ihrer Liebe auch im Alltag Ausdruck zu verleihen.

Kleine Überraschungen sorgen für Abwechslung

Eine langjährige Beziehung basiert auf tiefem Vertrauen und dem Wissen, den Partner mit all seinen Fehlern zu kennen. Wenn auch diese tiefe Verbundenheit eine Partnerschaft enorm stärkt, so ist es ratsam, den Lieblingsmenschen immer wieder zu überraschen. Kleine Geschenke halten die Beziehung frisch und gestalten die Beziehung deutlich spannender. An dieser Stelle ist es ganz egal, ob Liebende zu romantischen Botschaften oder kleinen Präsenten greifen. Auch gemeinsame Unternehmungen stärken den Zusammenhalt und holen Paare aus ihrem alltäglichen Trott heraus. So lassen sich warme Sommertage beispielsweise für ein romantisches Mitternachtspicknick oder einen Kurzurlaub nutzen. Die kleinen Überraschungen gelten als Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung und können eine bestehende Beziehung zusätzlich stabilisieren.

Unser Tipp: Paare sollten immer wieder neue Dinge ausprobieren, um gemeinsame Erinnerungen zu schaffen. Idealerweise werden die Ausflüge zu zweit geplant, sodass bereits hier schon das Miteinander gefördert wird.

Erotische Experimente wagen

Eine Beziehung kann nur dann dauerhaft bestehen, wenn auch das Liebesleben nicht zu kurz kommt. Daher ist es ratsam, auch beim Sex immer wieder neue Dinge auszuprobieren. So können beispielsweise Rollenspiele den Reiz erhöhen und für frischen Wind im heimischen Schlafzimmer sorgen. Wer sich an dieser Stelle die notwendige Inspiration wünscht, der kann mit einem Partner einen geschmackvollen Erotikfilm anschauen. Zudem präsentieren auch deutsche XXX-Sternchen anregende Amateur-Filme, die die Lust bei Paaren zusätzlich entfachen können. Es lohnt sich daher, sich auch in einer bestehenden Beziehung der Kunst der Verführung zu widmen. So kann eine wohltuende Massage die Lust auf intime Berührungen enorm intensivieren. Doch auch spontaner Sex erweist sich oftmals als sehr befriedigend und bringt Würze in den Alltag.

Unsere Empfehlung: Es sollte offen über die eigenen Vorlieben und Wünsche gesprochen werden. Schließlich festigt erfüllender Sex die Bindung zwischen zwei Menschen.

Gemeinsame Erinnerungen schaffen

Gemeinsame Erlebnisse verbinden, sodass auch Unternehmungen zu dem Alltag einer langfristigen Beziehung gehören sollten. Paare sollten daher immer neue Orte und Reiseziele für sich entdecken, sodass sie später gemeinsam in Erinnerungen schwelgen dürfen. So lassen sich Ausflüge in die Natur sowie gemeinsame Picknicks auch mit einem geringen Budget mühelos bewerkstelligen. Durch die Unternehmungen können Paare den tristen Alltag vergessen und einander noch einmal neu kennenlernen. Zudem ist es ratsam, regelmäßige Date-Nights zu veranstalten, die allein dem Partner gehören. Hier dürfen sich die Verliebten von ihrer besten Seite zeigen, sodass eine romantische Atmosphäre garantiert ist.

Fazit: Das Wohl des Partners sollte nie außer Acht gelassen werden

Die Hürden einer Langzeitbeziehung lassen sich nicht immer ganz einfach meistern, sodass die Partnerschaft zu keinem Zeitpunkt vernachlässigt werden sollte. Doch es reichen bereits einfache Maßnahmen aus, um der Beziehung wieder frischen Wind zu verleihen. Schließlich können Paare auch nach vielen Jahren die bekannten Hochgefühle noch einmal aufleben lassen.

“Notruf Hafenkante”: Wird aus einem Streifenpaar ein Liebespaar?

Sorgen beide in “Notruf Hafenkante” als Streifenpaar für Recht und Ordnung: Sanna Englund und Matthias Schloo. Wird aus dem Streifenpaar etwa auch ein Liebespaar? Bei Dreharbeiten in der HafenCity küssen sich beide… Fotos: FoTe Press

(mr). Lässig schiebt Polizist Mattes Seeler sein silberfarbenes Rennrad über die Busanbrücke in der HafenCity. Das Bügelschloss hat er in der Gesäßtasche seiner blauen Jeans verstaut. An seiner Seite: Polizistin Melanie Hansen. Sie trägt ihre dunkelgrüne Umhängetasche über ihre rechte Schulter, beide unterhalten sich angeregt. Sie tragen keine Uniform, sind offenbar privat unterwegs. Denn: es sieht nicht so aus, als seien sie als ziviles Streifenpaar unterwegs, das eine kriminelle Person observiert.

