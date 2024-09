(ds). Das Kreuzfahrtschiff „Disney Dream“ machte zum ersten Mal am Hamburger Cruise Terminal Steinwerder fest. Zahlreiche Passanten schauten sich das Anlegemanöver in den frühen Morgenstunden gegen 8 Uhr an, macht unzählige Fotos oder Videos. Das Schiff der Reederei Disney Cruise Line befindet sich auf einer siebentägigen Reise von Southampton nach Hamburg sowie Seebrügge. Mit ihrer Länge von etwa 340 Metern war die „Disney Dream“ bei ihrer Fertigstellung 2010 in Papenburg das größte jemals in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff. Sie hat 14 Passagierdecks (insgesamt 18 Decks), 1.250 Kabinen und eine etwa 230 Meter lange Wasserrutsche, die an Deck zwischen den beiden Schornsteinen zu sehen ist. Die tiefblaue „Disney Dream“ hat am Heck eine große Mickey-Figur als „Zauberlehrling“ – für zirka 823 Millionen Euro wurde das Kreuzfahrtschiff fertiggestellt.

Die Meyer Werft teilt mit, dass die Disney Dream ein speziell auf Familien zugeschnittenes Kreuzfahrtschiff ist und an Passagierschiffe aus den 1930er-Jahren erinnert wegen des schwarzen Schiffsrumpfs, ihrer weißen Aufbauten und den zwei roten Schornsteinen. Im Schiffsinneren verbinden sich Gestaltungselemente des Art déco mit Elementen aus der Welt Walt Disneys. Die Innenkabinen sind mit virtuellen Bullaugen ausgestattet, auf denen das Meer zu sehen ist, immer wieder werden Figuren aus Walt-Disney-Filmen eingespielt werden. Ein weiteres Highlight an Bord: die 233 Meter lange Wildwasserrutsche AquaDuck auf dem 12. Deck. Sie führt über vier Decks, ist 233 Meter lang und damit die längste Rutsche auf einem Kreuzfahrtschiff.

Die Rutsche führt über vier Decks und ist 233 Meter lang. Fotos: FoTe Press

In Hamburg war die „Disney Dream“ schon kurz vor ihrer Jungfernfahrt zu Gast gewesen: sie wurde im Trockendock von Blohm + Voss fit gemacht.

Das Schiff der US-Reederei Disney Cruise Line legte nach knappe zwei Tagen Aufenthalt wieder ab, drehte aber noch eine Ehrenrunde durch den Hamburger Hafen. Die Fahrt führte an den Landungsbrücken und der Elbphilharmonie vorbei. Kurz vor den Alten Elbbrücken kam es zur spektakulären Drehung des Kreuzfahrtschiffs. Zwei Schlepper sorgten dafür, dass alles reibungslos verlief. Ein Feuerwehrschiff sorgte für eine Wasserfontäne und geleitete die Disney Dream in Richtung Fischmarkt. Tausende Schaulustige verabschiedeten sich am Elbufer von den Schiff, das laut Plan weiter nach Amsterdam fuhr.