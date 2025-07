(ha). Am 29. Juli 2025 gegen 21:05 Uhr soll es nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg in einem fahrenden Regionalzug auf der Strecke Rahlstedt Richtung Hamburg Hauptbahnhof zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen sein. Demnach soll ein 40 jähriger Mann im fahrenden Zug sich gegenüber einer Frau (18) gesetzt, an seinem erigierten Geschlechtsteil manipuliert und die Geschädigte dabei zielgerichtet angeschaut haben. Die Geschädigte wählte daraufhin umgehend den Polizeinotruf. Die Bundespolizei ließ daraufhin den betroffenen Zug im Bahnhof Rahlstedt anhalten.

Die Geschädigte konnte im Bahnhof Rahlstedt durch eingesetzte Streifen der Bundespolizei angetroffen und befragt werden. Nach erster Befragung durch die Bundespolizei konnte die Person vor Ort entlassen werden. Die Geschädigte stellte Strafantrag gegen den Mann. Der Tatverdächtige schlug nach Ansprache durch die Bundespolizei einem Bundespolizisten (29) unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und leistete bei der nachfolgenden Festnahme erheblichen Widerstand. Der deutsche Staatsangehörige wurde gefesselt dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt. Hier bestätigte ein angeforderter Amtsarzt die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes. Bei einer Atemalkoholkontrolle konnte ein Promillewert von 1.59 festgestellt werden.

„Der angegriffene Bundespolizist erlitt Gesichtsverletzungen, musste seinen Dienst abbrechen und in ein Krankenhaus zur Untersuchung gebracht werden“, teilt Woldemar Lieder, Pressesprecher der Bundespolizei mit. Nach Rücksprache mit der Bereitschaftsstaatsanwaltschaft wurde auf Haftzuführung in die Untersuchungshaftanstalt entschieden.

Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren (Straftaten u.a.: Exhibitionistische Handlung, Körperverletzung, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte) eingeleitet und er wurde der Untersuchungshaftanstalt zugeführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Großes Kinderfest bei sportspaß e.V. am 9. August 2025

(ha). Am Sonnabend, dem 9. August 2025, lädt sportspaß e.V., Hamburgs größter Freizeit- und Breitensportverein, von 10 bis 17 Uhr zum großen Kinderfest ins sportspaß-Center Berliner Tor (Westphalensweg 11) ein. Auf dem Programm stehen zahlreiche Mitmachaktionen und Bewegungsangebote für Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren. Neben einer Hüpfburg, Kinderschminken und einem bunten Spieleparadies erwartet die kleinen Gäste ein Kinderflohmarkt mit Kleidung, Spielzeug und allerlei Schätzen. Mit dem Fest schafft sportspaß e.V. einen aktiven Erlebnistag für die ganze Familie – der Eintritt ist frei.

Kinderflohmarkt beim Kinderfest

Während des Kinderfests findet auch ein Kinderflohmarkt statt. Zum Verkauf kommen Kinderkleidung, Spielzeug und vieles mehr. Die Standgebühr beträgt für sportspaß-Mitglieder nur 4 Euro, für Nichtmitglieder 8 Euro. Teilnehmende können ab 9 Uhr aufbauen. Die Stände werden vor Ort durch zugewiesen. Eine verbindliche Teilnahme ist nur nach Zahlungseingang der Standgebühr möglich. Parkplätze sind nur begrenzt vorhanden. Weitere Informationen und Reservierungen unter: www.sportspass.de