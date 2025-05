(ha). Am Freitagmorgen (9. Mai 2025) wurde die Feuerwehr zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus am Neßdeich gerufen. Die ersten Einsatzkräfte vor Ort stellten fest, dass es offenbar eine Verpuffung in einer Wohnung gegeben hatte und eine Person betroffen war. Diese wurde außerhalb des Gebäudes angetroffen und sofort medizinisch versorgt. Gleichzeitig erfolgte die Brandbekämpfung mit zwei Rohren. Durch den Einsatz eines weiteren Rohrs konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein benachbartes Gebäude verhindert werden.

Der Patient wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus befördert.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung entschied die Einsatzleitung vor Ort die Bevölkerung im näheren Umfeld zu warnen. Diese Warnung konnte um 8:56 Uhr wieder aufgehoben werden. Vor Ort waren etwa 50 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr und Rettungsdienst etwa zwei Stunden im Einsatz.