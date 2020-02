(ha). Am heutigen Dienstag findet am Hamburger Flughafen seit 10 Uhr eine Feuerwehrübung statt. Die Werkfeuerwehr des Hamburger Flughafens übt zusammen mit der Berufsfeuerwehr Alsterdorf den Einsatz im Ernstfall. Bei der Übung handelt es sich um eine Pflichtübung der Freien und Hansestadt Hamburg, die die Flughafenfeuerwehr einmal pro Jahr durchführt. Der reguläre Flugbetrieb wird von der Übung nicht betroffen sein.

Übung mit Berufsfeuerwehr Alsterdorf

Das Übungsszenario stellt den Brand eines Flugzeugschleppers nahe einem Flugzeug auf Vorfeld 2 dar. Das Vorfeld 2 ist weit von den Terminals entfernt auf Höhe der Lufthansa-Technik-Werft. Der Schlepperbrand wird mit sichtbarem Rauch simuliert, zudem wird es durch Komparsen gespielte Verletzte geben. Flughafenfeuerwehr und Berufsfeuerwehr üben in diesem Rahmen die Rettung und Versorgung des Wartungspersonals am Flugzeug sowie die Brandbekämpfung am Schlepper. Zudem werden alle Abläufe von der Alarmierung bis hin zur Kommunikation sowie die Fahrzeuge und das verwendete Material überprüft.

Einsatzbereitschaft rund um die Uhr

Die Sicherheit hat am Hamburg Airport höchste Priorität – dazu trägt die Flughafenfeuerwehr maßgeblich bei. 88 hauptberufliche Feuerwehrleute arbeiten in zwei Schichten in der Feuerwehrwache des Hamburger Flughafens. Die Wache ist rund um die Uhr mit 22 Einsatzkräften besetzt. Der Fuhrpark der Flughafenfeuerwehr verfügt über 16 Fahrzeuge, davon vier riesige Flugfeldlöschfahrzeuge des Typs Z8. In weniger als drei Minuten ab dem Zeitpunkt der Alarmierung kann die Feuerwehr jeden Winkel des 44 Hektar großen Flughafengeländes erreichen. Etwa 2.500 Einsätze pro Jahr werden durch die Feuerwehr ausgeführt – diese sind überwiegend dem feuerwehrtechnischen und notfallmedizinischen Bereich zugeordnet. Um für jede Eventualität optimal vorbereitet zu sein, absolvieren die Feuerwehrleute regelmäßig Übungen zu verschiedenen Szenarien – dazu zählt auch die heutige Übung mit der Berufsfeuerwehr Alsterdorf. Seit 2019 umfasst das Team der Flughafen-Feuerwehr auch zwei Feuerwehr-Frauen, außerdem bildet der Flughafen seit August 2019 erstmals zur Feuerwehrfrau beziehungsweise zum Feuerwehrmann aus.