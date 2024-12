(mr/ha). Wir wünschen Ihnen einen schönen Heiligabend. Falls Sie heute Abend noch vorhaben, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, beachten Sie bitte folgendes: In Hamburg gibt es bei Bussen und Bahnen für Heiligabend und den Jahreswechsel einen Sonderfahrplan. Was HVV-Fahrgäste beachten sollten.

Heiligabend

Am heutigen 24. Dezember verkehren U- und S-Bahnen zunächst nach dem Sonnabendfahrplan. Der 5-Minuten-Takt der Linien S3/S5 geht gegen 14.30 Uhr in einen 10-Minuten-Takt über. Die U3 verkehrt im 10-Minuten-Takt, ab etwa 18 Uhr fahren alle U- und S-Bahnen im 20-Minuten-Takt. Die U4 verkehrt ab 12 Uhr nur zwischen Elbbrücken und Jungfernstieg. Zwischen Neugraben und Stade verkehrt die S-Bahn ab 18.30 Uhr im Stundentakt.

Die Busse fahren von Betriebsbeginn bis 14 Uhr ebenfalls wie sonnabends; danach gehen viele Linien im Laufe des Nachmittages in einen Sonderfahrplan über. Am 25. und 26. Dezember gilt der Fahrplan für Sonn- und Feiertage. In den Nächten zum 25. und 26. Dezember gibt es den üblichen durchgehenden Nachtverkehr der Schnellbahnen und der ergänzenden Buslinien.

Silvester/Neujahr

Am Silvestertag (Dienstag) verkehren Busse und Bahnen ab dem frühen Morgen ebenfalls zunächst nach dem Sonnabendfahrplan, ab dem frühen Nachmittag gilt dann ein Sonderfahrplan. Die in Harburg Rathaus endenden/beginnenden Fahrten der Linie S5 verkehren ab zirka 14 Uhr von/bis Berliner Tor. Daran schließt sich der durchgehende Nachtbetrieb an: U- und S-Bahnen fahren in der Nacht alle 20 Minuten auch über die Hamburger Stadtgrenzen hinaus bis zu ihren Endhaltestellen (nach Stade stündlich); ergänzende Buslinien sorgen für weitere Anschlüsse und Verbindungen. Die Linie U1 fährt bis etwa 2.30 Uhr zwischen Ohlsdorf und Farmsen im 10-MinutenBetrieb. Die Linie U3 verkehrt im planmäßigen 10-Minuten-Betrieb, ab zirka 22.30 Uhr bis etwa 1.30 Uhr im Ringverkehr im 5-Minuten-Takt. Die Linie U4 fährt zwischen Elbbrücken und Jungfernstieg. Ab 24 Uhr verkehren die Züge zwischen Jungfernstieg und Horner Rennbahn im 10-Minuten-Takt. Die Linie S1 verkehrt zwischen Othmarschen und Hauptbahnhof durchgängig bis zum Beginn des Feiertagsfahrplans im 10-Minuten-Betrieb. Die Linie S3 verkehrt zwischen Altona und Harburg Rathaus bis etwa 2.30 Uhr im 10-Minuten-Betrieb.

Auf der Linie A2 verkehren die Züge im regulären Nachtbetrieb stündlich zwischen Kaltenkirchen und Norderstedt Mitte. Züge des Regionalverkehrs und viele Buslinien ergänzen das Angebot.

Gegen Mitternacht pausieren die Busse für etwa eine Stunde. Auch die Hafenfähren fahren Heiligabend und Silvester nach einem Sonderfahrplan. Am 1. Januar gilt der Fahrplan für Sonn- und Feiertage.

Detaillierte Fahrplanauskünfte sind erhältlich unter hvv.de, per hvv App sowie über die hvv Infoline 040 / 19 449.