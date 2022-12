(ha). Zivile Einsatzkräfte haben am Mittwochnachmittag in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs einen mutmaßlichen Serieneinbrecher verhaftet. Der polizeibekannte 48-jährige Deutsche war insbesondere im Zusammenhang mit einem Einbruch in einen Frisörsalon Ende Oktober in Farmsen-Berne in den Fokus der Polizei geraten. Aufgrund am Tatort gesicherter Spuren galt er für diese Tat auch als dringend verdächtig, woraufhin die Staatsanwaltschaft Hamburg bereits einen Haftbefehl erwirkt hatte.

Gestern Nachmittag konnten Zivilfahnder des Polizeikommissariats 38 den Tatverdächtigen im Umfeld des Hauptbahnhofs lokalisieren und verhaften. Aufgrund der gegen den Verdächtigen geführten Ermittlungen besteht neben dem Einbruch in den Frisörsalon bereits in mehreren weiteren Fällen von Einbrüchen in Gewerbeobjekte ein Tatverdacht gegen ihn.

Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen nach der Verhaftung durchsuchten die Beamtinnen und Beamten auch die derzeitige Schlafstätte des Tatverdächtigen in einer Wohnunterkunft und stellten dabei mehrere mutmaßliche Tatwerkzeuge sicher. Zur Verkündung des Haftbefehls wurde der 48-Jährige der Untersuchungshaftanstalt überstellt. Das Wandsbeker Einbruchdezernat (LKA 152) führt die Ermittlungen fort. Aufgrund vorliegender Anhaltspunkte wird dabei auch geprüft, ob der Tatverdächtige für insgesamt etwa 50 Taten im Stadtgebiet verantwortlich sein könnte.

„Kein Fest der Geschenke, lieber das ganze Jahr kleine Aufmerksamkeiten“

Schlagersänger Christian Lais am Eingang des Weihnachtsmarktes auf dem Hamburger Rathausmarkt. Foto: Röhe

(mr). „Hamburg hat vielseitige Weihnachtsmärkte. Mir gefallen die Buden am Gänsemarkt, Rathausmarkt und der Spitalerstraße sehr“, sagt Christian Lais. Der 59-Jährige gehört zu den erfolgreichsten Schlagersängern und besuchte kürzlich die Starpyramide in der Friedrich-Ebert-Halle in Harburg. „Ich bin ein paar Tage in Hamburg geblieben – sogar über den Santa-Pauli-Weihnachtsmarkt bin ich geschlendert“, ergänzt Lais, der an der Schweizer Grenze in Kandern wohnt. Den Sänger („Atemlos“, „Die Wahrheit“) begeistern die Freundlichkeit und Nettigkeit der Hamburger. Wie feiert der Schlagerstar Weihnachten? „Im Kreise meiner Familie. Ich schwinge morgens den Kochlöffel und mache Hähnchenroulladen mit Salat. Danach geht es zu einem Krippenspiel“, sagt Christian Lais.

Diese 5 Schritte sind im Todesfall direkt zu tun

Die Grabstätte von Hamburgs Ehrenbürger und Fußball-Idol Uwe Seeler auf dem Friedhof Ohlsdorf. Foto: FoTe Press

(ha). Trauerfälle schockieren die Menschen. In diesem Jahr sind bereits einige Legenden wie Uwe Seeler, der Hamburger Schauspieler Herbert Tennigheit und die Queen gestorben. Sie haben Tausende fassungslos hinterlassen. Während der Verlust von Idolen bereits schmerzhaft ist, reißt einen der Tod von Familienmitgliedern und Freunden oftmals in ein tiefes Loch. Auch wenn der Abschied schmerzhaft ist, müssen die Hinterbliebenen zwingend einige Dinge erledigen. Die nachfolgenden 5 Schritte sind bei jedem Todesfall zu tun.

