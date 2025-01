(mr). Aus einem Fenster der Seemannsmission an der Großen Elbstraße in Altona öffnet eine Frau ein Fenster, klettert über die Fensterbank und springt aus dem ersten Stock in die Tiefe. Glücklicherweise landet sie weich: denn zuvor wurden mehrere Kartons genau unters Fenster drapiert, damit die Frau darauf landet. Warum das Ganze? Es sind Filmarbeiten für eine neue Folge der Krimireihe „Sarah Kohr“, die in Hamburg produziert und seit 2014 vom ZDF ausgestrahlt wird. Und die Frau ist nicht irgendwer, sondern Schauspielerin Lisa Maria Potthoff. Wie sie in einem Fernsehinterview bekannt gab, macht sie viele Stunts selbst.

Weiche Landung dank viele Kartons…

Fotos: FoTe Press

Aber das ist nicht so ganz ohne, wie sie selbst feststellte: im November 2023 mussten Dreharbeiten für “Sarah Kohr” unterbrochen werden. Grund: Am Set kam es zu einem Unfall, bei dem Lisa Maria Potthoff verletzt wurde. Sie sei beim Drehen auf Knie und Fuß gelandet. Kreuzband, Außenmeniskus und Innenband seien gerissen – im Dezember 2023 musste sie operiert werden. Auf Instagram schrieb Lisa Maria Potthoff im Januar 2024: “Wir haben Ende des Jahres einen neuen Film für unsere Sarah Kohr Reihe gedreht. Leider habe ich mich diesmal bei einem Stunt etwas schwerer verletzt und musste operiert werden. Es geht von Tag zu Tag besser und ich bin mitten in der Rehaphase, um schnell wieder fit zu werden.” Das scheint glücklicherweise der Fall zu sein, denn die 45-Jährige steht jetzt wieder vor der Kamera. Nach unseren Informationen müssen Szenen nachgeholt werden, die wegen des Unfalls nicht produziert werden konnten.

Nun also steht sie wieder in einer spektakulären Stunt-Szene vor der Kamera. Es soll die Folge mit dem Arbeitstitel “Amok” sein, in der unter anderem Christian Berkel, Johanna Götting, Behrad Beh Nezhad, Judith Bohle und Josephine Ehlert in diesen Tagen in Hamburg produziert wird. Regie führt Christian Theede. Am kommenden Montag (27. Januar 2025) soll nach Informationen der Hamburger Allgemeinen Rundschau auf der Dietmar-Koehl-Straße im Portugiesenviertel in Hamburg ein spektakulärer Dreh mit mehreren Spielfahrzeugen stattfinden. Zwischen 18 und 3 Uhr nachts wird die Straße dafür für den Individualverkehr in Absprache mit der Polizei komplett gesperrt.

Eine Sendedatum für die neue Folge steht noch nicht fest.