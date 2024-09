(ha). Seit 1924 kümmert sich die Deutsche Verkehrswacht um die Sicherheit des mobilen Menschen. Anlässlich ihres 100-jährigen Jubiläums findet am morgigen Sonnabend, dem 21. September 2024, Hamburgs größter Verkehrssicherheitstag des Jahres statt. Dazu versammelt die Verkehrswacht Hamburg unter anderem Polizei, Rettungsdienste, Beratungsstellen, Mobilitätsverbände und Organisationen auf dem Rathausmarkt im Zentrum der Hansestadt.

100 Jahre Deutsche Verkehrswacht: Hamburgs größter Verkehrssicherheitstag

Von 10 Uhr bis 18 Uhr können sich Interessierte über sichere Mobilität informieren und unterschiedliche Aktionsgeräte ausprobieren. Angeboten werden zum Beispiel Fahr- und Rettungssimulatoren, Reaktionstests, Erste Hilfe und Fahrradchecks. Auch ein Blick in ein Polizeiauto oder auf ein Einsatzmotorrad ist möglich. Die Verkehrswacht bietet unter anderem ihren beliebten Fahrrad-Parcours für Kinder an. Der Vorsitzende der Verkehrswacht Hamburg, Karsten Witt, sowie der Präsident der Deutschen Verkehrswacht, Kurt Bodewig, werden vor Ort sein, wie es in einer Mitteilung heißt.

Verkehrswacht versammelt Polizei, Rettungsdienst, Verbände, Organisationen und Beratungsstellen

Breites Angebot für Jung und Alt: Fahrparcours, Aktions- und Testgeräte, Simulatoren und Infostände

In Anwesenheit von Karsten Witt (Vorsitzender Verkehrswacht Hamburg) und Prof. Kurt Bodewig (Präsident Deutsche Verkehrswacht)