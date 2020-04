(ha). Am Montag, den 4. Mai 2020, beginnt die Hauptverhandlung im Staatsschutzverfahren gegen die 35-j√§hrige deutsche und tunesische Staatsangeh√∂rige Omaima A., die im Verdacht steht, sich im Januar 2015 dem ‚ÄěIslamischen Staat‚Äú (IS) als Mitglied in Syrien angeschlossen zu haben. Dort soll sie zusammen mit ihren drei aus Deutschland mitgereisten Kindern im Alter von damals knapp 8 und 2 Jahren beziehungsweise 8 Monaten bis August 2016 in Raqqa gelebt und sich in die Strukturen des IS eingegliedert haben.

Hamburgerin sitzt in Untersuchungshaft

Die Bundesanwaltschaft wirft der Angeklagten vor, sich w√§hrend ihres Aufenthalts in Syrien zum IS und dessen Ideologie bekannt zu haben, indem sie sich gegen√ľber unterschiedlichen Kommunikationspartnern in Deutschland werbend f√ľr das Leben im IS ge√§u√üert, ihren Sohn mit Emblemen der Vereinigung ausgestattet und ihre Tochter in eine Schule des IS geschickt habe. Ihre Anwesenheit vor Ort, die F√ľhrung des Haushalts und die Kinderbetreuung sollen es zudem ihrem im Fr√ľhjahr 2015 verstorbenen Ehemann und ihrem sp√§teren Partner erm√∂glicht haben, als K√§mpfer innerhalb des IS-Gebiets zugleich ein ziviles Leben in famili√§rer Einbindung zu f√ľhren. Dies habe im Interesse des IS gelegen, weil es der Aufrechterhaltung der Kampfbereitschaft der M√§nner und dem Selbstverst√§ndnis des IS als ‚ÄěStaat‚Äú gedient habe. In Anerkennung dieser Rolle soll die Angeklagte f√ľr sich und ihre Kinder Zahlungen vom IS erhalten haben.

13-Jährige als Sklavin gehalten

Dar√ľber hinaus soll die Angeklagte ihre F√ľrsorge- und Erziehungspflicht gegen√ľber ihren Kindern gr√∂blich verletzt haben, indem sie deren k√∂rperliche und psychische Entwicklung durch die Reise in ein Kampfgebiet gef√§hrdet habe. Durch eine Erziehung im Sinne des IS habe sie die Gefahr begr√ľndet, dass die Kinder dessen Ziele sowie Vorgehensweisen teilten und durch Handlungen im Sinne es IS zu einem kriminellen Lebenswandel gelangten. W√§hrend ihres Aufenthalts in Syrien soll die Anklagte ein den Beschr√§nkungen nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz unterliegendes Sturmgewehr besessen haben. Vor√ľbergehend soll sie eine als Sklavin gehaltene 13-j√§hrige Jesidin in ihren Haushalt aufgenommen und besch√§ftigt haben; dadurch soll sie sich des Menschenhandels und eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit nach dem V√∂lkerstrafgesetzbuch schuldig gemacht haben.

Die Hauptverhandlung findet im Strafjustizgebäude, Sievekingplatz 2, 20355 Hamburg in Saal 288 statt und beginnt am 4. Mai 2020 um 9:00 Uhr. Das teilt die Gerichtspressestelle mit.

Die Angeklagte wurde am 9. September 2019 in Hamburg festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

F√ľr die Durchf√ľhrung der Hauptverhandlung wurden bislang insgesamt 13 Termine bis zum 10. Juli 2020 anberaumt:

Montag, den 04.05.2020 09:00 Uhr

Donnerstag, den 07.05.2020 09:00 Uhr

Montag, den 11.05.2020 09:00 Uhr

Donnerstag, den 28.05.2020 09:00 Uhr

Montag, den 08.06.2020 09:00 Uhr

Donnerstag, den 11.06.2020 09:00 Uhr

Montag, den 15.06.2020 09:00 Uhr

Freitag, den 19.06.2020 09:00 Uhr

Montag, den 29.06.2020 09:00 Uhr

Donnerstag, den 02.07.2020 09:00 Uhr

Freitag, den 03.07.2020 09:00 Uhr

Donnerstag, den 09.07.2020 09:00 Uhr

Freitag, den           10.07.2020      09:00 Uhr