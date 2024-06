(mr). Am 6. September 2023 starb Hans-Ulrich Klose im Alter von 86 Jahren in seiner Wahlheimat Berlin. Der SPD-Politiker war von 1974 bis zu seinem Rücktritt 1981 Erster Bürgermeister von Hamburg und von 1983 bis 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags, zudem war Klose von 1991 bis 1994 Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion.

Die Trauerfeier fand in der Hamburger Hauptkirche Sankt Michaelis am 6. Oktober 2023 statt, im Anschluss wurde Hans-Ulrich Klose auf dem Friedhof Ohlsdorf in Nähe bei den „Garten der Frauen“ beigesetzt. Seit der Beisetzung stand dort ein schlichtes Holzkreuz. Nunmehr steht dort ein Grabstein mit den Sterbe- und Geburtsdaten und einem Foto und erinnert an den großen Politiker.

