(pp). Ganz schön was los – und alles fürs Klima. Am Freitag, dem 21. Februar 2020, haben etwa 20.000 überwiegend junge Schülerinnen und Schüler in der Innenstadt demonstriert. Mit dabei ein prominenter Gast aus Schweden: Greta Thunberg. Die 17-jährige Klima-Aktivistin lief fünf Kilometer über Hamburgs Straßen und hielt im Anschluss auf der Bühne direkt an der U-Bahn-Haltestelle St. Pauli eine Rede. Thunberg setzte zusammen mit der Band „Fettes Brot“ und dem Musiker „Mal Eleve“ ein Zeichen für einen entschlosseneren Kampf gegen die Erderhitzung. Die Veranstalter forderten auf Plakaten und Transparenten entschlossene politische Initiativen für mehr Kliamschutz. Auf einem Plakat stand „One World, two Futures“. Das Plakat zeigte zwei Szenarien – wenn wir so weiter machen wie bisher, dann haben wir eine düstere Zukunft ohne Natur. Ändern wir hingegen unser Verhalten, so bleibt die Erde so wie wir sie kennen: grün und vielfältig.

Auf einem weiteren Transparent war „Wir streiken bis ihr handelt“ zu lesen. Vor der Bühne waren auch Spitzenpolitiker zu sehen: Katharina Fegebank, Robert Habeck und Annalena Baerbock. Auch Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan und viele weitere Politiker waren vor Ort.

Nach mehreren Zwischenstopps am Hamburger Rathausmarkt und dem Jungfernstieg ging es dann am Heiligengeistfeld wieder zurück zur Bühne. Dort betrat die 17-jährige Greta Thunberg mit den Worten „Moin! Moin. Schön, wieder hier zu sein!“ die Bühne. Natürlich mit ihrem weltberühmten Schild „Skolstrejk för Klimatet“ (Schulstreik für das Klima).

Dann hält die Schwedin etwa fünf Minuten auf Englisch eine Ansprache. „Ich bin sehr glücklich, wieder bei euch zu sein. Trotz dieses schrecklichen Ereignisses vor ein paar Tagen“, sprach die Aktivistin in ein Mikrofon. Damit sprach sie den schrecklichen Anschlag in Hanau an.

Für Greta Thunberg war es bereits das zweite Mal in Hamburg. Vor fast genau einem Jahr, am 1. März 2019, nahm sie an einem Demonstrationszug vom Gänsemarkt bis zum Rathausmarkt teil. Dort hielt sie damals eine Rede und durfte sogar ins Rathaus gehen.