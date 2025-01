(ha). Die Hamburger Feuerwehr wurde am gestrigen Montag in den frühen Morgenstunden zu einem Feuer im Stadtteil Kirchwerder alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hohendeich brannte bereits ein großer Schuppen in voller Ausdehnung. Zusätzlich drohte das Feuer auf das benachbarte Wohngebäude mit einer Gaststätte überzugreifen.

Der Einsatzleiter der Feuerwehr Hamburg leitete eine umfängliche Brandbekämpfung mit mehreren Strahlrohren ein. Parallel ließ er eine sogenannte Riegelstellung aufbauen, um das benachbarte Gebäude vor dem Übergreifen der Flammen zu schützen. Um die Wasserversorgung sicherzustellen, mussten die Einsatzkräfte Schlauchleitungen zum Hohendeicher See verlegen.

Durch den gezielten Löschangriff konnte eine Brandausbreitung auf das benachbarte Gebäude verhindert werden. Um 7:17 Uhr waren die Nachlöscharbeiten beendet. „Im Verlauf des Einsatzes kam es zu einem Druckgefäßzerknall einer im Schuppen befindlichen Gasflasche“, sagt ein Sprecher der Feuerwehr und ergänzt: „Dabei wurden zwei Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, die sich zu diesem Zeitpunkt auf der Rückseite des Gebäudes im Außenangriff befanden, leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen in eine Hamburger Klinik befördert.“

Die Feuerwehr Hamburg war insgesamt mit 35 Einsatzkräften der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr rund zweieinhalb Stunden im Einsatz für Hamburg.