(ha). Am kommenden Montag, den 16. Dezember 2019, stehen zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes vor Gericht. Den Angeklagten B. und Ba. wird vorgeworfen, den erkennbar alkoholisierten Geschädigten G. am 19. Mai 2019 als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes im Krankenhaus St. Georg gewürgt, geschlagen und getreten zu haben. G. war in einem Ausnüchterungsraum in der Notaufnahme untergebracht, als die Angeklagten ihn angriffen. Er erlitt eine Nasenbeinfraktur, Hautabschürfungen und Hämatome. Die Verhandlung findet statt am 16. Dezember 2019 ab 9.30 Uhr im Amtsgericht St.. Georg, Lübeckertordamm 4. Das teilt die Justizbehörde mit.

Schwere Vorwürfe gegen Sicherheitsfirma „Securitas“

(mr). Die Sicherheitsbranche boomt. Ob auf Stadtfesten, die aufgrund der Sicherheitslage nicht mehr ohne Sicherheitspersonal auskommen, Hafengeburtstag oder Großveranstaltungen wie dem Schlagermove. Auch der Einzelhandel bedient sich zunehmend von Fachkräften der Sicherheitsbranche, die meist im Kassenbereich zu sehen sind. Nicht zu vergessen der Hamburger Dom auf dem Heiligengeistfeld, vor dessen Eingängen seit etwa zwei Jahren Fahrzeuge des Unternehmens Securitas quer stehen und verhindern sollen, dass unbefugte Fahrzeuge aufs Gelände gelangen.

