(ha). Zivile Polizeibeamtinnen und -beamte konnten Dienstagnachmittag einen 35-jährigen Mann und eine 42-jährige Frau im Stadtteil Harburg vorläufig festnehmen, nachdem diese mutmaßlich in mehrere Keller eines Wohnhauses eingebrochen hatten. Die Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Harburg (PK 46) beobachteten zwei Personen dabei, wie diese in unmittelbarer Nähe eines Mehrfamilienhauses zunächst in verdächtiger Art die Umgebung prüften und sich anschließend mutmaßlich mittels sogenannten „Flipperns“ unerlaubt Zugang zu dem Gebäude verschafften. Eine hinzugezogene Funkstreifenbesatzung konnte bei Betreten des Wohnhauses eine Frau im Zugangsbereich der Kellerräumlichkeiten feststellen, die diesen augenscheinlich sicherte. Die Polizistinnen und Polizisten nahmen die Frau vorläufig fest.

Im Bereich der Kellerverschläge trafen die Einsatzkräfte weiterhin auf einen Mann, der sich in einem von offensichtlich mehreren aufgebrochenen Kellerabteilen befand und zu diesem Zeitpunkt mutmaßliches Diebesgut an sich nahm. Die Polizistinnen und Polizisten nahmen daraufhin auch den Mann vorläufig fest und stellten Beweismittel sicher. Der 35-jährige Deutsche ist nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt worden. Hier muss er sich im Laufe des Tages vor einem Haftrichter verantworten.

Seine 42-jährige Komplizin (ebenfalls Deutsche Staatsangehörige) wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung mangels Haftgründen entlassen. Das zuständige Raubdezernat der Region Harburg (LKA 182) führt die weiteren Ermittlungen.